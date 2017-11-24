Çankırı’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Kutlama programına Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, daire amirleri, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması sonrasında kutlama programı Muazzez Ser- Ved Amaratoğlu Ortaokulu Konferans Salonu’nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına konuşmayı Çankırı Lisesi Matematik Öğretmeni Sakine Gökçen Mutlu yaptı. Akabinde Çankırı Lisesi öğrencilerinden Kübra Şahin ve İbrahim Özdemir “Çığlık” isimli şiiri seslendirdi. Meslekten yeni emekli olan Ferda Yenikeçeci ise emekli öğretmenler adına bir konuşma yaptı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı. Öztürk, “Bugün, Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928 yılında, Millet Mektepleri’ne ‘başöğretmen’ olduğu günün hatırasına, 1981 yılından beri kutlanan Öğretmenler günüdür. Bugün, kendilerini insan yetiştirme sanatına adayan, gönül ikliminin mimarlarının törenlerle anıldığı kıymetli bir gündür. Öğretmenler kılavuzdur. İşini ve yolunu bilen kılavuzla yolculuk, bizleri mutlaka doğru hedeflere ulaştırır” dedi.

Hayatın ancak öğretmenle anlam bulacağını söyleyen Öztürk, “Öğretmen, öğrencisinin yüreğine dokunan şifalı bir el, velisinin dert ortağı, bazen anne, bazen bir babadır. Öğretmen, kimi zaman bahar güneşidir; içinde tomurcuklar gizli, kuru bir dalı güldürür, kimi zaman sağanak bir yağmurdur, hırçın gençlik yangınlarını söndürür. Öğretmen, kimi zaman rahmettir; kurak düşüncelere damla damla can verir. Kimi zaman nasihattir; ana baba sözünden önce gelir. Öğretmen, kimi zaman küçücük bir yüreğin içini döktüğü sırdaş, kimi zaman okul bahçesinde birlikte oyun oynanılan arkadaş. Öğretmen vefadır, öğretmen berekettir, öğretmen tükenmeyen ümittir. Sözün özü öğretmen; hayatın kendisidir ve hayat ancak öğretmenle anlam bulacaktır” şeklinde konuştu.

Çankırı Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryonun sergilenmesi ile devam eden programda Şehit olan öğretmenlerin izlendiği sunumda katılımcılar göz yaşlarına hakim olamadı.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesi sonrasında emekli olan öğretmen ve personellere Hizmet Şeref Belgesi takdim edildi. Gün nedeniyle Çankırı genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere plaket ve hediyelerinin verilmesi ile program sona erdi.