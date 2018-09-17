Çankırı'da 28 bin 164 öğrenci dersbaşı yaptı

Çankırı'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 28 bin 164 öğrenci dersbaşı yaptı.

Anıt alanında çelenk sunumuyla başlayan program Adnan Menderes İlkokulunda devam etti. Saygı duruşunda bunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 3. sınıf öğrencilerinden okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine "aramıza hoş geldiniz" çiçeği verildi.

Okul öğrencilerinin okuduğu şiirlerle devam eden programda İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, "Yeni bir eğitim yılının ilk gününde, Türkiye'nin en büyük zenginliği olan gençlerimizi nitelikli insanlar olarak yetiştirecek değerli meslektaşlarım ve ülkemizin geleceği çocuklarımız ile birlikte olmanın heyecanı ve gururu içinde sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 2018-2019 eğitim- öğretim yılının başta çocuklarımız olmak üzere tüm millî eğitim camiamıza, siz değerli velilerimize, öğrencilerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı'nın ardından konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "2018-19 eğitim-öğretim yılının açılışında Çankırı'yı temsil eden siyaset ve bürokrasisiyle çok değerli velilerimiz ve eğitim ordumuz ve öğrencilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli ve yerli aynı zamanda evrensel nitelikleri inşallah bu eğitim-öğretim yılında kendi gönül dünyalarında kendilerini yenileyerek benimsemiş bir şekilde yarının kahramanları, yarının valileri, büyükelçileri, milletvekilleri, devlet adamları olacak bu yavrularımızın bahtları açık olsun” ifadelerini kullandı.

Okul velileri adına konuşma yapan Sevil Tuzlu da şunları söyledi:

"İnsanın en değerli varlık, sevginin en değerli güç, bilginin en yenilmez kuvvet, emeğin en yüce değer, eğitimin en vazgeçilmez unsur olduğunu ve her şeyin insanı sevmekle başladığını daima bize gösterdiğinizden emin olabilirsiniz. Biliyorum ki biz büyüklerin sizlerden öğreneceği çok şey var. 2018 -2019 eğitim öğretim yılının sevgi, barış, kardeşlik duygularımızı çoğaltmasını sağlıklı mutlu ve başarılı geçmesini diliyorum."

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikler sunuldu. Daha sonra protokol tarafından öğrencilere ücretsiz kitap dağıtımı yapılarak "el izi ve ilk gün" hatırası etkinliği yapıldı.

Programa ayrıca Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutan V. Piyade Albay Oğuz Çiçek, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek, daire amirleri, STK temsilcileri ile veliler katıldı.