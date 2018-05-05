Çankırı’da 41 hafıza merasim

Hafızlık merasimi programı İstiklal Marşı’nın okunma ile başladı ve akabinde Kur’an tilaveti ile devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Cemalettin Ferruh Kuran Kursu Yöneticisi Osman Uslu, "Kursumuz eğitim-öğretim faaliyetlerine 2009 yılında 40 öğrenci ile başlamış, her geçen yıl öğrenci sayısını artırarak 2011 yılından itibaren tam kapasite olan 110 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir" dedi.

Uslu, konuşmasının devamında, "Kursumuz ilk hafızını 2012 yılında vermiş ve 2018 itibarı ile 41 hafıza ulaşmıştır. Hedefimiz inşallah bundan sonra her yıl bu sayıyı artırarak kuran hizmetimize devam etmektir. Kursumuzda hafızlık eğitimi ile beraber yine başlangıç itibarı ile Türkiye de tek olan din görevlisi yetiştirme sınıfları oluşturulmuş ve bu sayede 150 kadrolu-sözleşmeli imam hatip, müezzin kayyım kurumumuza kazandırılmıştır" diye konuştu.

"Hafızlarımız yürüyen ve konuşan Kur’an olmuşlardır" ifadelerine yer veren Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, "Ayeti kerime de mealen ‘Şüphesiz ki onu biz indirdik ve onu biz koruyacağız’ buyrulmaktadır. İşte bu ayette bahsedilenler hafızlarımızdır. O nedenle bin 400 küsur yıldır hafızlarımız sayesinde Kur’an-ı Kerim’in tek bir kelimesinin dahi değiştirildiğine dair bir ifade bulamazsınız. O nedenle kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz ise, "Nereden nereye geldik! Bizi bugünlere kavuşturan Rabb’ime hamd olsun. Şuan içerisinde bulunduğumuz bu atmosferle Rabb’im gözlerimizdeki yaşı sildi. Sizler Kur’an-ın emrine uyarak sımsıkı Allah’ın ipine sarıldınız ve onu zihinlerinize, gönüllerinize nakşettiniz. vatanın sîzlere ihtiyacı var. bu bilinçle hayatınıza devam etmeli ve ona göre kararlar almalısınız. Koşmalısınız ve risk alarak koşmalısınız. Eğer sizler üzerinize düşen bu tarihi görevi yerine getirmezseniz bu milleti ve devleti 15 Temmuz gibi hain kalkışmalara teslim edersiniz. Onun için görevinizin bilincinde olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın himayesinde toplumumuzun bütün ihtiyaçlarına Kur’an ve sünnet ekseninde cevap vermelisiniz" şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Vekili Musa Göktaş da, "Bilirim ki Çankırı tarihi çok eski köklü bir şehirdir, keza Çankırılılar da vatanına milletine bağlı dürüst ve çalışkan insanlardır. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı’nda Çankırılı atalarımız üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiyse bugünde torunları terör mücadelesinde, 15 Temmuz’da, Afrin’de ve diğer tüm cephelerde üzerlerine düşeni şerefiyle yerine getirmişlerdir ve yerine getirmeye devam edeceklerdir. İşte bundadır ki Çankırı yaranlar ve şehitler diyarı olarak anılmaktadır. Ümit ediyorum ki bundan sonra hafızlar diyarı olarak anılacaktır. Hadislerden yola çıkarak ümmetimizin en saygınlarından olan değerli hafızlarımızı bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İnanıyorum ki değerli hafızlarımız Çankırımızı dinimizi ve tüm değerlerimizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Kur’an okundu, hediye takdimi, dua ve akabinde ikram gerçekleştirildi.