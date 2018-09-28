Çankırı'da 5 şiş örme tekniği unutulmaya yüz tutuyor

Anadolu'nun geleneksel hala gelen örgü teknikleri arasında bulunan 5 şiş tekniği unutulmaya yüz tutan el sanatları arasına girdi.

Çankırı Belediyesi Buğday Pazarı Hazımiye Medresesi'nde bu tekniği yaşatmak için mücadele eden örgü ustası Ulviye Demirel, bu durumdan üzüntü duyduğunu kaydetti. Konu hakkında açıklamada bulunan Ulviye Demirel, "Ben bu çorap örmeyi 13 yaşımda öğrenmeye başladım. Bizim zamanımızda tiftikten olan çorapları giyiyorduk. Yünleri boyuyorduk, sonra örüyorduk. Şimdi bunlar yapılmadığından dolayı hazır alıp örüyoruz. 30 senedir çorap örüyorum. Artık ilgi görülmüyor. Gençlerimiz çorap örülmesini öğrenmek istemiyor. Ben bu durumdan çok üzüntü duyuyorum" dedi.

Bu sanatın devam etmesini istediğini belirten Demirel, "Bu mesleğin sürekli sürmesini istiyorum ama yapan yok. Ortalama bir çift çorabı 1 haftada örebiliyoruz. Çorabın üzerindeki motiflerinde farklı anlamları var. Develi motifi buradan zamanında ipek yolu geçiyormuş bayanlar İpekyolu'ndan esinlenerek deve motifi yapmışlar. Bunun gibi farklı motiflerde var. Artık bu çoraplarımızı ören yok. Artık evlerde sobalı olmadığından dolayı kullanılmıyor. Ben bunların müzeye kaldırılıp bir dekor olarak kullanılmasını istemiyorum. Herkesin gençlerin gelip öğrenmesini istiyorum. Şimdi bunlar kültürel malzeme oldu günümüzde kullanılmıyor"

ifadelerini kullandı.

Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ethem Yenigürbüz ise "Çankırımızın somut ve somut olmayan kültür mirası açısından oldukça zengin Anadolu'nun ortasında saklı olan şehirlerden birisidir. Burada Çankırı Belediyesi olarak bu değerlerimizi ortaya çıkartmak, yaşatmak ve sürdürebilmek gelecek nesillere aktarmak için ciddi çalışmalara yapıyoruz. Yine burada beş şiş örneğinde olduğu gibi geleneksel Anadolu'da kullanılan 5 şiş çorap örgü sistemini yine yaşatmaya çalıştığımız alanlardan birisi. Bu alanda da Ulviye Hanım burada önemli katkılar sağlamaktadır. Bu kültürümüzü de yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.