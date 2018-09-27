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Çankırı'da 9 kilo toz esrar ele geçirildi

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde 9 kilo toz esrar ele geçirildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 9 kilo toz esrar ele geçirildi.


Çankırı İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Ilgaz ilçesi Gaziler köyü mevkisinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde arama köpeğinin de katılımı ile icra edilen aramada, otobüste yolcu olarak bulunan M.K. isimli şahsa ait valizde 9 kilo 950 gram toz esrar maddesi bulundu.


Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konularak adli işlem yapıldı.

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