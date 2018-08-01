Çankırı’da araç sayısı 52 bin oldu

2018 Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 52 bin 2 adet taşıtın yüzde 42,7’sini otomobil (22 bin 179), yüzde 26,7’sini traktör (13 bin 893), yüzde 15,7’sini kamyonet (8 bin 153), yüzde 8,4’ünü motosiklet (4 bin 382), yüzde 3,7’sini kamyon (bin 903), yüzde 1,4’ünü minibüs (749), yüzde 1’ini otobüs (517) ve yüzde 0,4’ünü ise özel amaçlı taşıtlar (226) oluşturdu. Çankırı’da bin kişi başına 28 motorlu kara taşıtı düşerken bin kişi başına düşen otomobil sayısı 119, bin kişi başına düşen traktör sayısı ise 75 olarak hesaplandı.

Haziran ayında toplam taşıt sayısı 52 adet azaldı

Haziran ayında en fazla artış 30 adet ile motosiklette gerçekleşirken traktör sayısı 21, kamyonet sayısı ise 3 adet arttı. Otobüs sayısı değişmezken, otomobil sayısı 99 adet, minibüs ve kamyon sayısı 3’er adet, özel amaçlı taşıtlar sayısı ise 1 adet azalış gösterdi.

Haziran ayında 1201 adet taşıtın devri yapıldı

Haziran ayında Çankırı’da devri yapılan toplam 1252 adet taşıt içinde otomobil yüzde 64,8 oran ile (778 adet) ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla; yüzde 14,2 oran ile (170 adet) kamyonet, yüzde 9,7 oran ile (117 adet) traktör ve yüzde 6,9 oran ile (83 adet) motosiklet takip etti. Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,4’ünü ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.