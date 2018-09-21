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Çankırı'da aşure geleneği yaşatıldı

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Muharrem ayı münasebeti ile vatandaşlara aşure ikram etti.

Belediye hizmet binası önünde cuma namazının ardından yapılan ikrama vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Çankırı Belediyesi, bir geleneği daha devam ettirerek Muharrem ayının birlik ve bereketi için vatandaşlara aşure dağıttı. Standın başına geçen Belediye Başkanı Hüseyin Boz, vatandaşlara kendi eli ile aşure ikram etti. Çankırı Belediyesi olarak aşure geleneğini yaşatmaya devam ettiklerini belirten Boz, Muharrem ayının ve aşure gününün birlik ve beraberliğin en somut göstergesi olduğunu söyledi. Aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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