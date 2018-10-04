Çankırı'da Bilim Şenliği

Çankırı'da “2. TÜBİTAK 4007 Çankırı Bilim Şenliği”nin açılışı yapıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, açılış konuşmasında, "Bugün açılışını yaptığımız TÜBİTAK 4007 Çankırı Bilim Şenliği projesi Çankırı'yı bilimle buluşturmayı hedefliyor. Projenin temel amacı; bilim ve toplum arasındaki bağı kuvvetlendirmek, Çankırı'dan ve çevre illerden gelen katılımcılarımızda bilim kültürü oluşturmak, küçük yaştaki çocuklarımızı bilimle tanıştırmak, okul çağındaki çocuklara bilim sevgisini aşılamak, okul dışı bireylerde bilimsel çalışmalara katkı sağlayabilecek farkındalık oluşturmaktır. Bunun için atölyeler, konferanslar, paneller, yarışmalar, gösteriler, laboratuvar çalışmaları, gökyüzü gözlem çalışmaları gibi pek çok etkileşimli uygulama gerçekleştirecektir" dedi.

Öztürk, bütün vatandaşları Ahmet Mecbur Efendi Bilim Sanat Merkezindeki atölyeleri ziyarete ve düzenlenecek konferanslara katılmaya davet etti.

Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner başkanlığında gerçekleştirilen açılışa, kurum yöneticileri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Çankırı Belediyesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi ortaklığında düzenlenen şenlik 4-5-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.