Çankırı’da cami kubbesi çöktü: 3 işçi yaralı

İnşaatta çalışan 3 işçi göçük altında kalarak yaralandı.

Olay, bugün saat 11.00’de Çankırı Kalealtı’nda bir cami inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışmaları süren caminin kubbesine beton atılması esnasında belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Diğer işçiler ve çevredeki vatandaşlar tarafından kazanın ihbarı ile olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekibi yönlendirildi.

Göçük altında kalan Abidin K. (40), Zeynel K. (42) ve Ceylan A. (39) Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve UMKE ekiplerinin başarılı çalışma sonucunda kurtarıldı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Semerci, kaza ihbarını alır almaz tüm ekipleri ile birlikte olay yerine intikal ettiklerini söyledi. Semerci, 3 yaralıyı kısa sürede kurtardıklarını aktararak ölen kimsenin olmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Olay yerinde incelemede bulunan Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, "Ekiplerimiz göçük altında kalan 3 işçiyi hemen kurtardı. Bu kazadan sağ çıkmak zor. İşçilerimizi Allah korumuş. Başta İtfaiye Müdürlüğümüz olmak üzere tüm ekiplerimize başarılı çalışmasından ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Yaralanan 3 işçi Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.