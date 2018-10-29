Çankırı'da cumhuriyetin kuruluşunun 95. yılı coşkuyla kutlandı

Çankırı'da cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıldönümü münasebetiyle çeşitli kutlamalar yapıldı.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'ın makamında tebriklerin kabulüyle başlayan kutlama etkinlikleri Belediye Meydanında kutlanıldı. Törene Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Baro Başkanı Erkan Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri, askeri erkan, emniyet mensubu görevliler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz tarafından katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlandı. Kutlamanın ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Vali Hamdi Bilge Aktaş tarafından yapıldı. Vali Aktaş, "Cumhuriyet kolay kazanılmadı. Bundan 95 sene önce ilan edildi bundan öncesini hazırlayan süreç yani kurtuluş mücadelemiz 12 yıl kadar sürdü. O yokluklar içerisinde o mahrumiyetler içersinde aziz milletimizin büyük bir kararlılık ve cesur duruşuyla bu zafer kazanıldıktan sonra ülkemizin milletimizin aktif nüfusunun önemli bir kısmını bu mücadelede kaybettik. Zaten ekonomik olarak sıkıntılar varken, artık bu Cumhuriyetin ilanından sonra bu savaşında getirdiği büyük bir yoklukta ortaya çıkmıştı. İşte bu noktada bu millet için gerçekten en uygun olan yönetim biçimini seçmek gerekiyordu. Bir yol ayrımına gelmişti. Ve burada hakikaten o gün için çok yaygın olmayan bir yönetim biçimini rahmetli aziz büyük önderimiz Atatürk bu yönetimi seçti ve uygulamaya koydular” dedi.

Vali Aktaş'ın konuşmasından sonra Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Rümeysa Demirci ve Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Nazire Çavuş tarafından şiirler seslendirildi. Çankırı Karatekin üniversitesi Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halk Oyunları Topluğu tarafından ve Oğuz Boyları Yaşatma Derneği tarafından gösteriler yapıldı. Yapılan gösteriler sonrasında çeşitli spor dallarındaki müsabakalarda dereceye giren sporculara protokol tarafından ödül verildi.

Son olarak programa katılan öğrenciler, askeri birlikler, sporcular, ve STK'lar tarafından yürüyüş gerçekleştirildi.