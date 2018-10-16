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Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 6 Iraklı'ya gözaltı

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda 6 Iraklı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 6 Iraklı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.


Çankırı İl Emniyet Müdürlüğünce terör faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik titizlikle sürdürülen uzun süreli istihbari çalışmalar sonucunda Çankırı il merkezinde ikamet ettiği tespit edilen birisi üst düzey olmak üzere Iraklı B.Z, A.K., B.K., A.H., H.K. ve A.K. isimli 6 DEAŞ mensubu gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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