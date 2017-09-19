Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 18:52

Çankırı’da finansal okuryazarlık eğitimi verilecek

Çankırı’da bin personel ve Aile Yaşam Merkezi kursiyerine finansal okuryazarlık eğitimi verilecek.

Çankırı’da finansal okuryazarlık eğitimi verilecek

19 Eylül 2017 18:52


Çankırı Belediyesi ile bir banka arasında, finansal okuryazarlık eğitimlerinin belediye çalışanlarına verilmesine yönelik protokol imzaladı. İmzalanan protokol ile banka, 2018 yılı sonuna kadar toplam bin personel ve Aile Yaşam Merkezi kursiyerini finansal okuryazarlık eğitimi yapmayı hedefliyor.


Bu kapsamda Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç ile bankanın Çankırı Şube Müdürü Serdal Birlikbaş arasında protokol imzalandı. Belediye Başkanı İrfan Dinç, kurumlar arasında sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerini vurgulayarak, “Bu manada bizimle iş birliği içerisinde yapılan projelere de kendi gücümüz imkanlarımız ölçüsünde onları seferber ederek katkı vermeye çalışıyoruz” dedi.


Serdal Birlikbaş yaptığı konuşmada, “Biz geçtiğimiz yıl Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde bir çalışma yaptık. Milli Eğitimde hali hazırda devam eden bir eğitimimiz var. Belediye ile daha kalabalık kitlelere ulaşırız” diye konuştu.


Proje koordinatörü Seda Ayşe Caymaz ise yaptığı açıklamada, “Banka olarak Aile Akademisi adı altında bir çatı kurduk. 2012 yılında kurduğumuz bu çatı altında sosyal sorumluluk projelerini takip ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de aslında toplumumuzun en büyük eksiklerinden birisi finansal okuryazarlık. Basit adıyla bütçemi doğru yönetebiliyorum” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların akabinde hazırlanan protokol Belediye Başkanı İrfan Dinç ve Serdal Birlikbaş tarafından imzalandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANKIRI HABERLERİ
ÇANKIRI HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç