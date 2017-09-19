Çankırı’da finansal okuryazarlık eğitimi verilecek

Çankırı Belediyesi ile bir banka arasında, finansal okuryazarlık eğitimlerinin belediye çalışanlarına verilmesine yönelik protokol imzaladı. İmzalanan protokol ile banka, 2018 yılı sonuna kadar toplam bin personel ve Aile Yaşam Merkezi kursiyerini finansal okuryazarlık eğitimi yapmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç ile bankanın Çankırı Şube Müdürü Serdal Birlikbaş arasında protokol imzalandı. Belediye Başkanı İrfan Dinç, kurumlar arasında sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerini vurgulayarak, “Bu manada bizimle iş birliği içerisinde yapılan projelere de kendi gücümüz imkanlarımız ölçüsünde onları seferber ederek katkı vermeye çalışıyoruz” dedi.

Serdal Birlikbaş yaptığı konuşmada, “Biz geçtiğimiz yıl Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde bir çalışma yaptık. Milli Eğitimde hali hazırda devam eden bir eğitimimiz var. Belediye ile daha kalabalık kitlelere ulaşırız” diye konuştu.

Proje koordinatörü Seda Ayşe Caymaz ise yaptığı açıklamada, “Banka olarak Aile Akademisi adı altında bir çatı kurduk. 2012 yılında kurduğumuz bu çatı altında sosyal sorumluluk projelerini takip ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de aslında toplumumuzun en büyük eksiklerinden birisi finansal okuryazarlık. Basit adıyla bütçemi doğru yönetebiliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların akabinde hazırlanan protokol Belediye Başkanı İrfan Dinç ve Serdal Birlikbaş tarafından imzalandı.