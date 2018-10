Çankırı'da İstiklal Yolu Yürüşü'nün 9.'su gerçekleştirildi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesi sınırlarında bulunan Kıyısın köyüne giden 5 kilometrelik dağ yolunda yürüyen vatandaşlar atalarını yad etti.

Yürüyüş, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, daire amirleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Yürüyüşe başlanılmadan önce yorun başlangıcında katılımcılar tarafından ağaç dikildi. Yaklaşık 5 kilometrelik yolu çeşitli sloganlarla ve o dönemde kullanılan kağnı arabasıyla birlikte yüründü. Kıyısın köyünde yapılan konuşmada İstiklal Yolu Derneği Başkanı İsmail Çam, “Tekalifi Millliye Kanunu gereği 2. emirde her aile ordu için bir takım iç çamaşırı çarık ve çorap teslim edecek 100 bin kişilik bir ordunun ihtiyacı bu şekilde karşılanmıştı. Ayrıca 5. maddede her aile kendi aracıyla ordunun gereçlerini her ay 100 kilometre sevkiyat yapacak. O dönemde halkın çoğu çiftçilik yaptığı için herkesin bir kağnısı ve at arabası vardı. Bu iki emir Türkiye'nin tamamını kapsamaktaydı. Ayrıca gönüllü sağlık elemanları, nalbantlar, terziler dolayısıyla her aileden mutlaka Milli Mücadele'ye katılan olmuştur" dedi.