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06 Temmuz 2018 16:52

Çankırı’da kaçak sigara ve kenevir bitkisi ele geçirildi

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak sigara ve kenevir bitkisi ele geçirdi.

Çankırı’da kaçak sigara ve kenevir bitkisi ele geçirildi

06 Temmuz 2018 16:52


Çankırı Jandarma Komutanlığının son bir hafta içerisinde yaptığı faaliyetler neticesinde; Atkaracalar ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 85 bin TL olan 8 bin 110 paket kaçak sigara, 240 adet gümrük kaçağı avcı bıçağı, Eldivan ilçesinde 58 kök, Ilgaz ilçesinde 49 kök olmak üzere uyuşturucu elde etmek amacıyla ekilen toplam 107 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.


Ele geçirilen gümrük kaçağı malzemelere el konulurken, kenevir bitkileri ise imha edildi.




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