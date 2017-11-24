Çankırı’da “Kadına Yönelik Şiddete Hayır de” konvoyu

Çankırı’da, “Kadına Yönelik Şiddete Hayır de” etkinliği çerçevesinde araç konvoyu yapıldı. Etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Bedriye Karakoç, Çankırı’da Korunmaya Muhtaç Çocuk, Yaşlı, Engelli ve Kadınları Koruma Derneği Başkanı Dudu Sevindim ve çok sayıda personel ve kadın katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünden başlayan araç konvoyu KYK Kız Yurdu önünde sona erdi. Araçların Kadına Şiddete Dur de yazılarıyla süslenmesi vatandaşların ilgisini çekti. KYK Kız Yurdu önünde yapılan etkinlikle alakalı konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Bedriye Karakoç, “Türk toplumunda kadının saygın bir yeri vardır. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde kadın ve erkek eşit haklara sahipti. Kurtuluş Savaşı yıllarında, erkeği cepheye giden Türk kadını, çocuğunu yetiştirmiş ve evinin geçimini sağlamıştır. Hatta silâh ve cephane taşıyarak savaşa katılmıştır. Bu davranışı ile Türk kadını, Türk toplumundaki önemli yerini bir defa daha ispat etmiştir. Atatürk, kadınlarımızın medeni, siyasal ve sosyal haklarına kavuşması gerektiğine inanıyordu. Türk kadınının bu durumunu Atatürk’ün şu sözü en güzel şekilde ifade eder: ‘Dünyada hiçbir milletin kadını, ben, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadını kadar gayret gösterdim’ diyemez. Tarihimiz kadına bu kadar önem vermişken günümüzde kadına yönelik şiddetin bu kadar yaygın olması asla kabul edilemez bir durumdur. Bizim medeniyetimiz ve inanç değerlerimizde şiddetin yeri yok ve kadına yönelik şiddet asla mazur gösterilemez. Şiddet, ne biçimde olursa olsun kadınların hayatına korku ve güvensizliği sokmakta, temel hak ve özgürlüklerini kullanmalarını engellemektedir. Özellikle aile içi şiddet, yaygınlığı tam olarak bilinemeyen, aile mahremiyetinin bir unsuru olarak görülerek gizlenen, bu sebeple de mücadele edilmesi ve önlenmesi güç bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Erkekler elini tutsa, kadınlar da dilini tutsa hiç bir şiddet olmayacak”

Çankırı’da Korunmaya Muhtaç Çocuk, Yaşlı, Engelli ve Kadınları Koruma Derneği Başkanı Dudu Sevindim, “Bu etkinliğe katılmak istedim. Bu etkinliğe katılmamın sebebi erkekler elini tutsa, kadınlar da dilini tutsa hiç bir şiddet olmayacaktır. Ama şimdiki gençlerimizde ne sabır var ne de şükür var. Ondan dolayı şiddetler meydana çıkıyor” şeklide konuştu.

3 çocuk annesi olduğunu belirten Reyhan Çalış da kadına karşı şiddete ‘hayır’ dediklerini vurguladı.