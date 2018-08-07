Çankırı’da kamyon motosiklete çarptı: 1 ölü

Kaza, saat 14.30 sıralarında Çankırı-Eldivan yolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K.(59) idaresindeki 18 BJ 818 plakalı kamyon, aynı yönde seyir eden Salih Altınbilezik’in (68) kullandığı 18 AAB 601 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak devrilen motosiklet sürücüsü Altınbilezik, ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Altınbilezik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.