Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 17:12

Çankırı’da kamyon motosiklete çarptı: 1 ölü

Çankırı’da kamyonun çarptığı motosikletli hayatını kaybetti.

Çankırı’da kamyon motosiklete çarptı: 1 ölü

07 Ağustos 2018 17:12


Kaza, saat 14.30 sıralarında Çankırı-Eldivan yolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K.(59) idaresindeki 18 BJ 818 plakalı kamyon, aynı yönde seyir eden Salih Altınbilezik’in (68) kullandığı 18 AAB 601 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak devrilen motosiklet sürücüsü Altınbilezik, ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Altınbilezik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANKIRI HABERLERİ
ÇANKIRI HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç