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Çankırı'da masabaşı tatbikatı gerçekleştirildi

Çankırı Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından masabaşı tatbikatı gerçekleştirildi.


Valilik Birlik Salonu'ndaki tatbikata Vali Hamdi Bilge Aktaş, Vali Yardımcıları Abdullah Aslaner, Vali Yardımcısı Vekili Musa Göktaş, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek, kaymakamlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2. Bölge Müdürü Ahmet Yilmaz, ilçe belediye başkanları ve daire amirleri katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Hamdi Bilge Aktaş, "Olağanüstü durumlar insanların hayatını doğrudan etkiler. Ne zaman meydana geleceğini bilemeyiz" dedi.



Vali Yardımcısı Vekili Musa Göktaş ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Çankırı Afet Mücadele Planı hazırladık. Sene içerisinde iki uygulamalı tatbikat yaptık. Çeşitli senaryolar eşliğinde afet durumunda tüm kurumlarımıza uygulamalı şekilde görevlendirme yapıldı. Bugünde hep beraber masabaşı tatbikatı yaparak afetlere hazırlıklı olma noktasında kademe atlamak için toplandık. Afetlerde zararı minimumu indirmek için hazırlıklı olmamız gerekiyor".



Çankırı'nın büyük kısmının 1. derece deprem bölgesinde olduğunu dile getiren Çankırı Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Hasan Sait Korkutata, "İstatistiki verilere göre 10 yıl içinde Çankırı'da 7 üzerinde deprem olma olasılığı çok yüksek. Bu işten sorumluyuz. Hazırlıklı olmak zorundayız. Depremin etkilerinden etkilenen biziz. Binalarımız sağlam olursa, yaşam alanlarımız depreme dayanıklı olursa etkisi daha da azalabilir. Yapı stokumuzu iyi bir hale getirmek zorundayız" dedi.



Yapılan bilgilendirmenin ardından düzenlenen tatbikatta görevlendirilen yetkililere canlı olarak bağlanılarak raporlar alındı.

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