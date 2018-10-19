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Çankırı'da mevsimi şaşıran erik ağacı çiçek açtı

Çankırı’da İncili Çeşme Mahallesi Tosya Caddesi üzerinde bulunan 82 yaşındaki Mustafa Usta’nın iş yeri yan tarafında olan erik ağacı sonbahar mevsiminde yeniden çiçek açtı.

Çankırı'da İncili Çeşme Mahallesi Tosya Caddesi üzerinde bulunan 82 yaşındaki Mustafa Usta'nın iş yeri yan tarafında olan erik ağacı sonbahar mevsiminde yeniden çiçek açtı.


Eriğin tekrardan çiçeklenmesine şaşıran 82 yaşındaki Mustafa Usta, "Çankırı'ya geleli 60 sene oldu. Ben 60 sene zarfında böyle bir şey görmedim. Bizim burada can eriği var ikinci sefer çiçek açtı. Bunlar hep mevsimlerin değişmesinden dolayı oluyor. Geçen sene bir damla kar görmedim. Bu sene nasıl olur bilmem ama kar yağmayınca yerde bereket olmaz" dedi.

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