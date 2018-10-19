Çankırı'da Muhtarlar Günü kutlandı

Çankırı'da “19 Ekim Muhtarlar Günü” kutlandı.

Muhtarlar anıt alanına çelenk sunarak güne başladı. Çelenk sunumundan sonra Çankırı Valiliği Birlik Salonunda günün anlam ve önemine yönelik konuşmayla devam etti. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Cemile Eskisucu tarafından günün anlam ve önemine yönelik açıklama yapıldı.

Eskisucu, "Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunun 3 Mart 2015 tarihinde İçişleri Bakanlığına yapmış olduğu müracaat neticesinde Osmanlı arşivinde Sultan 2. Mahmut döneminde yayımlanan ferman ile 19 Ekim 1829 tarihinde kurulan muhtarlık teşkilatının kuruluş tarihi esas alınarak 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak kutlanılmasına karar verilmiştir. Bu kararın verilmesinde önemli katkıları olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese tüm muhtarlar adına teşekkür ederim" dedi.

Yapılan konuşma sonrasında Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'ı muhtarlar makamında ziyaret etti.

Çankırı Valisi Aktaş, "Muhtarlık müessesesi, ülkemizde mahalli demokrasinin en eski örneğidir. 1829 tarihinden bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. 19 Ekim gününün ‘Muhtarlar Günü' olarak belirlenmesi, devletimiz ve hükümetimizce, en küçük mahalli hizmet birimi olarak muhtarlarımıza verilen önem ve değerin göstergesidir. Devletimizin mahalle ve köylerdeki temsilcisi olan muhtarlarımız, son birkaç yılda halkımızla daha çok ilgilenmek, talep ve ihtiyaçları ivedilikle çözmek konusunda daha iyi imkânlara kavuşmuştur" şeklinde konuştu.