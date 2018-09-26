Çankırı'da öğrencileri taşıyan servis devrildi: 20 yaralı

Çankırı’da öğrenci servis aracının devrilmesi sonucu 19’u öğrenci 20 kişi yaralandı.
Çankırı'da öğrenci servis aracının devrilmesi sonucu 19'u öğrenci 20 kişi yaralandı.
Kaza, Çankırı Eldivan yolu Aşağıyanlar köyü Ecevit Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilkokul öğrencilerini taşıyan Nazım K. idaresindeki 18 AAE 585 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile 19 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.