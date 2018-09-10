Çankırı'da öğrencilerin 'uyum' heyecanı

ve 9. sınıf öğrencileri okullarında ilk günlerini geçirdiler.

1. sınıf öğrencileri okullarına velileri ile birlikte gelerek ilk kez sınıf ve ders macerasını yaşadılar. Öğrencilerin heyecanlarını paylaşan aileler en az öğrenciler kadar heyecanlıydı. Sınıfların belirlenmesinden sonra öğrencileri ile birlikte sıralara oturan veliler çocuklarına moral verdi.

Uhud Kadir Işık Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, aynı zamanda veli olan Ekrem Gerginci, "Daha öncede çocuğumuz daha kaliteli bir eğitim aldı. Yine yeni kaydını yaptırdığımız çocuğumuzun kaliteli bir eğitim alacağına inanıyorum. Çankırı'da eğitim düzeyinin üst düzeyde olduğunu düşünüyorum. Biz Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak da çocuklarımıza, gençlerimize tesislerimizde spor yaptırmanın peşindeyiz. İnşallah bundan sonraki dönemde de Çankırı'daki çocuklarımıza tesislerimizde spor yaptıracağız. Eğitim ve öğretim yılının tüm çocuklara hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Güneş İlköğretim Okulu Müdürü Muzaffer Derelli yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız okullar açılmadan bir hafta önce 5 iş günü okula gelerek hem öğretmenleriyle hem arkadaşlarıyla tanışıyor, okulun kuralları konusunda bilgi alıyor, okulun bölümlerini tanıyor ilerleyen günlerde sıkıntı yaşamamaları için bir ön tedbir çokta güzel bir uygulama. Çocuklarımız 1 haftada okul yolunda çok şeyin farkına varıyorlar. Servislerini tanıyorlar, arkadaşlarını tanıyorlar ve okulu tanıyorlar. Dolayısıyla okuldaki hareket tarzları çok daha kolay oluyor. Okulumuz şu anda eksiksiz öğretmen kadrosuyla eksiksiz fiziki kapasitesiyle öğrencilerimizin hizmetiyle tam anlamıyla hazır. Bu haftada devletimizin ücretsiz olarak verdiği kitaplarla öğrencilerimiz buluşacaklar" şeklinde konuştu.