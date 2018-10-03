Çankırı'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü

Çankırı'da otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çankırı-Ankara karayolu Süleymanlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhun Büyükurvaylı'nın (29) kullandığı 18 AP 111 plakalı otomobil, yola ters giren bir araca çarpmamak için manevra yapınca aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 30 metre kayan otomobil daha sonra yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Hurdaya dönen araçtaki sürücü Erhun Büyükurvaylı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.