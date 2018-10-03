İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çankırı'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü

Çankırı’da otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Çankırı'da otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Çankırı-Ankara karayolu Süleymanlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhun Büyükurvaylı'nın (29) kullandığı 18 AP 111 plakalı otomobil, yola ters giren bir araca çarpmamak için manevra yapınca aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 30 metre kayan otomobil daha sonra yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Hurdaya dönen araçtaki sürücü Erhun Büyükurvaylı olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.