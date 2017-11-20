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20 Kasım 2017 16:32

Çankırı’da piyasa değeri 300 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi

ÇANKIRI (İHA) – Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bir araçta arama yapan jandarma ekipleri, dedektör köpeği yardımıyla aracın stepnesine gizlenmiş piyasa değeri 300 bin TL olan uyuşturucu ele geçirdi.

Çankırı’da piyasa değeri 300 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi

20 Kasım 2017 16:32


Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca İstanbul’dan Doğu Karadeniz Bölgesi’ne yüklü miktarda uyuşturucu madde sevki yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Çankırı’nın Ilgaz ilçesi Yaylaören köyü mevkisi D-100 karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde şüpheli bir otomobil durduruldu. Narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada aracın stepnesine gizlenmiş vaziyette piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan, 3 bin 200 gram skunk esrar maddesi ve 5 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan Z.Ö., A.A., M.T. ve S.Ş. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan S.Ş. isimli şahsın M.A. adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi kullandığı, ‘resmi belgede sahtecilik ve PTT, banka veya kamu kurumlarında dolandırıcılık’ suçlarından arandığı tespit edildi.


Olayla ilgili Ilgaz Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.




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