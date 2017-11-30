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30 Kasım 2017 14:28

Çankırı’da piyasa değeri 3,4 milyon TL olan kaçak parfüm ele geçirildi

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde jandarma tarafından bir tırda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 440 bin TL olan kaçak parfüm ele geçirildi.

Çankırı’da piyasa değeri 3,4 milyon TL olan kaçak parfüm ele geçirildi

30 Kasım 2017 14:28


Çankırı İl Jandarma Komutanlığından edinilen bilgiye göre, Çankırı’nın Ilgaz ilçesi Hacıhasan köyü D-100 karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde Artvin’den İstanbul’a gitmekte olan bir tırda tekstil malzemeleri altına gizlenmiş vaziyette piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 440 bin TL olan 9 bin 750 adet değişik yabancı markalarda kaçak parfüm ele geçirildi.


Kaçak malzeme taşınan tıra el konularak sürücüsü hakkında, Ilgaz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlandı. Olayla ilgili diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.




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