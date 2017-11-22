Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 14:38

Çankırı’da radyo vericileri yandı, hasar 300 bin lira

Çankırı’da çıkan yangında yerel yayın yapan radyoların verici ve aktarıcı cihazları tamamen yandı.

Çankırı’da radyo vericileri yandı, hasar 300 bin lira

22 Kasım 2017 14:38


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Taş Mescit Caddesi’nde radyo vericilerinin bulunduğu binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında radyo vericileri tamamen yandı. Kontrol amacıyla gittiği bölgede küle dönmüş cihazlar ile karşılaşan radyocular, durumu emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler, bina giriş kapısının zorlanmadığını tespit ederken, yangının elektrik kaynaklı olduğunu tespit etti. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili tutanak hazırlandı.



300 bin liralık maddi hasar var


Yerel yayın yapmakta olan radyoların vericilerinin tamamen küle döndüğü yangında yaklaşık 300 bin liralık maddi hasar oluştu.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANKIRI HABERLERİ
ÇANKIRI HAVA DURUMU
6
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Cuma
    Sisli
    4°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    4°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç