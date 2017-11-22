Çankırı’da radyo vericileri yandı, hasar 300 bin lira

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Taş Mescit Caddesi’nde radyo vericilerinin bulunduğu binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında radyo vericileri tamamen yandı. Kontrol amacıyla gittiği bölgede küle dönmüş cihazlar ile karşılaşan radyocular, durumu emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler, bina giriş kapısının zorlanmadığını tespit ederken, yangının elektrik kaynaklı olduğunu tespit etti. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili tutanak hazırlandı.

300 bin liralık maddi hasar var

Yerel yayın yapmakta olan radyoların vericilerinin tamamen küle döndüğü yangında yaklaşık 300 bin liralık maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.