Çankırı’da Ramazan Bayramı kutlandı

Atatürk kültür merkezinde yapılan kutlamada Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş," Mübarek otuz gün geçirdik. Bayrama ulaştık. Bende şunu söyleyeyim ramazanda otuz gün aç durduk ama oruç bu açlık değil. Oruç ramazanda adamlığı öğrenmek insanlığı öğrenmek. Otuz günün sonunda eğer insani boyutunuzda bir değişme olmazsa gerçek anlamda ramazanı yapmış olmuyoruz. İslamın yüce değerlerinden nasiplenmiş olmayı diliyorum." dedi.

Yapılan bayramlaşma sonrasında Protokol heyeti Çankırı Huzurevi, Çankırı Devlet Hastanesi, E tipi Kapalı Cezaevi ve Karatekin Çocukevi ziyaret edilerek bayram tebriği yapıldı.