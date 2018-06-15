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15 Haziran 2018 12:38

Çankırı’da Ramazan Bayramı kutlandı

Çankırı’da Ramazan Bayramı münasebetiyle Çankırı protokolü tarafından bayram kutlaması yapıldı.

Çankırı’da Ramazan Bayramı kutlandı

15 Haziran 2018 12:38



Atatürk kültür merkezinde yapılan kutlamada Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş," Mübarek otuz gün geçirdik. Bayrama ulaştık. Bende şunu söyleyeyim ramazanda otuz gün aç durduk ama oruç bu açlık değil. Oruç ramazanda adamlığı öğrenmek insanlığı öğrenmek. Otuz günün sonunda eğer insani boyutunuzda bir değişme olmazsa gerçek anlamda ramazanı yapmış olmuyoruz. İslamın yüce değerlerinden nasiplenmiş olmayı diliyorum." dedi.


Yapılan bayramlaşma sonrasında Protokol heyeti Çankırı Huzurevi, Çankırı Devlet Hastanesi, E tipi Kapalı Cezaevi ve Karatekin Çocukevi ziyaret edilerek bayram tebriği yapıldı.




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