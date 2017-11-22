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22 Kasım 2017 15:25

Çankırı’da rüzgar apartmanın çatısını uçurdu

Çankırı’da etkili olan rüzgar bir apartmanın çatısını uçururken, olayın yaşandığı yerde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Çankırı’da rüzgar apartmanın çatısını uçurdu

22 Kasım 2017 15:25


Olay, Aksu Mahallesi Yayla Caddesi Söğüt Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinden itibaren Çankırı’da etkili olmaya başlayan rüzgar, apartmanın demir ve plastik brandalardan oluşturulmuş avlu çatısını uçurdu. Rüzgarın etkisiyle uçan çatının demir ve plastik parçaları bir başka binaya çarparak yol kenarına savruldu. Apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar büyük bir gürültünün yaşandığını aktardılar. Binanın 1 yıllık olduğunu belirtilirken, çatının düştüğü yerde kimsenin olmaması ise muhtemel bir faciayı önledi. Olay yerine gelen polis ekipleri düşen çatının etrafını güvenlik çemberine alarak bir süre yaya trafiğine kapattı.




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