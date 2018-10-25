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Çankırı'da sağanak 4 bin ton çeltiğe zarar verdi

Çankırı’da dün gece etkili olan sağanaktan meydana gelen selde çiftçilerin yaklaşık 4 bin ton pirinci zarar gördü.

Çankırı'da dün gece etkili olan sağanaktan meydana gelen selde çiftçilerin yaklaşık 4 bin ton pirinci zarar gördü.


Çankırı merkeze bağlı Karadayı köyünde meydana gelen sağanağın etkisiyle köyü sel bastı. Çiftçilerin harman yerinde bulundurdukları pirinç ve çeltikler meydana gelen sel olayından dolayı büyük bir kısmı zarar gördü.


Yaklaşık 4 bin ton pirinç telef olurken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından hasar tespiti için köye gidecekleri öğrenildi.

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