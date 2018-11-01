Çankırı'da "şemsiyeli sokaklar"

Çankırı Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Şemsiyeli-Fenerli Sokak Projesi", Alparslan Türkeş Caddesi, Kuyumcular Sokak ve Şehit Üstteğmen Mehmet Ata Sokak üzerinde yapıldı.

Yapılan projede rengarenk şemsiyelerle süslenen sokakta birçok vatandaş hatıra fotoğrafı çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Sokağın renklendirilmesinin amacı ise Çankırı'nın eski yerleşim yerinin tekrardan canlanması için yapılıyor. Türkiye genelinde sayılı illerde yapılan bu uygulama Çankırı'da da faaliyete geçirilerek vatandaşların dikkatinin çekilmesi amaçlanıyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzen Sanatlar Fakültesinde okuyan Furkan Seçkin, "Çankırı'ya ilk geldiğimizde, ailemle gezdiğimde ilk dikkatimi geçen şemsiyeli sokak olmuştu. Renk açısından Çankırı'yla özdeşmiş. Burası Çankırı'nın farklı bir kısmı. Merkezden geçerken gözünüze çarpıyor. Çankırı'nı tarihi yerlerini de bu şekilde görebiliyoruz" dedi.

Arkadaşıyla birlikte fotoğraf çektirmek için şemsiyeli sokağa gelen Rabia Aksu, "Şemsiyeler sokağa çok güzel bir renk katmış. Arkadaşlarımla fotoğraf çektirmek için buraya geldim. Yukarı kısımda Çankırı'nın eski yerleşim yeri var. Burayı çok beğendim" diye konuştu.

Şemsiyeli sokağı çok beğendiğini ifade eden Şeyma Köken ise, "Buraya çok beğendim. Çankırı'ya kültürel bir yapı katmış. Ailecek de geldik buraya. Arkadaşlarımla birlikte bol bol fotoğraflar çektirdik" şeklinde konuştu.

Şemsiyeli sokak renkleriyle öğrencilerin ve Çankırı'yı gezmeye gelenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.