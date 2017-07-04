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04 Temmuz 2017 09:06

Çankırı’da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

Çöl sıcaklarının etkisini sürdürdüğü Çankırı’da sıcaktan bunalan çocuklar sokaklardaki süs havuzlarında serinledi.

Çankırı’da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

04 Temmuz 2017 09:06


Çankırı’da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar çareyi şehrin park ve bahçelerinde buldu. Vatandaşlar sıcaktan kaçarak kendilerini park alanlarındaki gölgeliklere ve ağaç altlarına atarken, çocuklar ise tehlikeli serinleme yöntemini tercih etti. Süs havuzuna giren çocuklar çöl sıcaklarına karşı serinlemeye çalışırken, vatandaşların ise sık sık park ve bahçelerdeki çeşmeleri kullanarak serinlemeye çalışmaları dikkat çekti.


Tehlikeli ve yasak olmasına rağmen serinlemek için parklardaki süs havuzlarını kullanan çocuklar buralarda yüzmelerine izin verilmediğini belirterek, “Ne yapalım, hava çok sıcak. Burada mecbur yüzüyoruz” şeklinde konuştular.


Köyündeki sıcaklığın daha yüksek olması sebebiyle Çankırı’ya geldiğini söyleyen bir vatandaş da, “Köy yanıyor. Sular akmıyor. Sivrisinekler her tarafımızı ısırdı. Bir hafta köyde kalmayı planlıyordum, hemen kaçtım” ifadelerini kullandı.


Aşırı sıcaklardan memnun olanlar da var. Sıcak havanın iyi olduğunu belirten bir vatandaş, “Sıcak iyi iyi. Sıcaktan bir zarar gelmez. Ne gelirse soğuktan gelir” dedi.




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