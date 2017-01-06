Çankırı’da sokak hayvanları aç ve susuz kalmıyor

Çankırı’da sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için kentteki parklara kurulan mama ve suluklara düzenli olarak yiyecek içecek bırakılıyor.

Çankırı Belediyesi, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için geçtiğimiz dönemlerde kentteki parklara mama ve suluklar kurdu. Kurduğu sistemle sokak hayvanlarının yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayan belediye ekipleri, mama ve sulukların bakımına kış denetimi getirdi.

Belediye ekipleri veteriner denetiminde düzenli olarak parklardaki mama ve suluklara sokak hayvanları için yiyecek ve su bırakıyor.

Veteriner Zekeriya Öcal, projeyi 3 yıldır aralıksız devam ettirdiklerini belirterek, kış ayları nedeniyle çalışmalara hız verdiklerini anlattı.

Haftalık mama uygulaması yaptıklarını anlatan Öcal, sokak hayvanlarının beslenmesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.