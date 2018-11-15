Çankırı'da sosyal medyayı sarsan görüntü

Çankırı'da Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen bir kursa giden İşitme Engelliler Derneği Başkanı ve arkadaşları, beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kaldı. İşaret dili eğitimi verilen bir sınıfta öğretmenlik yapan kadının işaret diline hakim olmadığı ileri sürüldü.

Sosyal medyada tepki toplayan olayla ilgili Çankırı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Recep Nuhoğlu açıklamada bulundu. Kendisinin de işitme engelli bir birey olduğunu ifade eden Nuhoğlu, kursa kursiyerlerle tanışmak için gittiğini anlattı. Kursa giden Nuhoğlu, öğretmenin işaret diline hakim olmaması ve mimiklerini kullanmamasına şaşırdı. Sorularına ise kurs öğreticisi sesli bir şekilde cevap verince Nuhoğlu ve arkadaşları büyük şaşkınlık geçirdi.

Çankırı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Recep Nuhoğlu, "Bu konuyla ilgili açıklamalarım şu şekilde daha önce basına yansıyan bu olayda herkesin farkındalığını uyandırmak için yaptığımız bir çalışmaydı. Bir öğretmen arkadaşımız kurs açtı. Biz sağır arkadaşlarımızla beraber bu kursu ziyaret etmek istedik. Herhangi bir kötü amaçlı ziyaret değildi. Kursumuzdakilerle tanışmak iletişime geçmek için gittik. Ben kursa gittim merhaba dedim kursunuza katılabilir miyim dedim tabii ki dediler. Herhalde daha önce ilk defa işitme engelli bir bireyle iletişime geçtiği için heyecanlıydı arkadaş. Oturduk bayan arkadaş dersi anlatıyordu. Ben dersi anlattığında mimiklerini neden kullanmadığını ve birkaç anlatması gereken şeyleri anlattım. Bunları dile getirdim. Ben arkadaşlarımızla iletişime geçmek istedim, kendisi çok kısa bir şekilde bana neler olduğunu sormaya çalıştı iletişime geçemedik. Sağır arkadaşlarım olduğunu, onun nasıl öğrendiğini sordum. Bana öğrendiği yerleri anlattı. Belgeyi temin ettiğini söyledi" dedi.

"Mimiklerini kullanmıyor, işaret diliyle ilgili herhangi bir şey yok”

Konuşmasını sürdüren Nuhoğlu, "Biz bu problemlerin karşımızdakiyle iletişime geçemediğimiz için bu problemlerin çözülmesini talep ettik. 120 saatlik ve 200 saatlik eğitimlerle bu işin olmayacağını iletişime geçtiğim öğretmenle mimiklerini kullanmasını ve tam anlamıyla iletişime geçmek istiyoruz ama bunu göremiyoruz. Kelime dağarcığının bin, 2 bin arasında olması gerekiyor. Sağır kültürüyle konuşması gerekiyor. Sadece harfleri öğreterek ya da olmayan kelimeleri öğreterek bu şekilde hareket ettiği için bizim için sıkıntı oluyor. Mimiklerini kullanmıyor, işaret diliyle ilgili herhangi bir şey yok. Bununla alakalı arkadaşımız bu şekilde eksik bir bilgi verdi. Bizim de tepkimiz bu oldu. Öğretmen arkadaşımıza bunun neden olduğunu söylediğimizde öğretmen arkadaşımız kendini anlatamadı ve bize Türkçe cevap verdi. Biz buna çok şaşırdık çok tuhafımıza gitti açıkçası. Bu problemin de ortaya çıkma sebebi bu açıkçası” diye konuştu.

"Bu konu Türkiye'nin kanayan yarası"

Nuhoğlu, şunları söyledi:

"Kendisi benimle konuşarak cevap verdiği için herhangi bir iletişim yolu da bulamadık. Mimiklerini kullanmadan yapılan işaret dili görevini kullanılmadan yapılan bir durumdu. Neden konuşuyorsunuz bana işaret diliyle cevap verin dediğimde cevap alamadım. Sağır camiasında Türkiye'de bu konu kanayan bir yara hiçbir pozitif nokta yok. Bunun gibi problemler Türkiye genelinde devam ediyor. İşaret dilinin doğru gelişmesi doğru öğrenilmesi sağır bireylerin eğitimlerde kullanılması gerçekten bu işi çözüme ulaştıracaktır bunu istiyoruz. Bu konuda toplumdan olarak herkesten talebimiz bu."

Halk Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.