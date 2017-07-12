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12 Temmuz 2017 17:09

Çankırı’da terör operasyonu: 2 tutuklama

Çankırı’da, emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonda çok miktarda patlayıcı madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çankırı’da terör operasyonu: 2 tutuklama

12 Temmuz 2017 17:09


Edinilen bilgilere göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen terör operasyonunda 2 erkek şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan arama sonucu 1 adet Ak-47 kalaşnikof marka tüfek, 2 adet el bombası, 1 adet anti personel mayın, değişik çap ve ebatlarda mühimmat ve birçok patlayıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli işlemlerin ardından tutuklanırken, Emniyet Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, "Her türlü suçla mücadele ve suça karışan şahısları yakalayarak adalete teslim etme bilinci ile sahip olduğumuz görev ve hizmet anlayışımız en yüksek istek ve azimle devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.




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