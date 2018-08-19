Çankırı’da trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Çankırı’dan Çorum istikametine giden Ersan Keyvan (31) yönetimindeki 06 MMF 98 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 06 HD 1847 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 06 MMF 98 plakalı araçta bulunan Murat Keyvan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralananları ise şu şekilde:

Ersan Keyvan (31), Battal Kuyucak (35), Nevzat Keyvan (34), Behiye Keyvan (29), Batuhan Keyvan (1), Mehmet Keyvan (8), Berat Keyvan (6), Yağmur Keyvan (3), Nuriye Keyvan (24), Havva Keyvan (33) yaralandı. Araçta sıkışan bazı yaralılara Çankırı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.