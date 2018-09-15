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Çankırı'da trafik kazası 7 yaralı

Çankırı Yapraklı yolu mevkiinde hafif ticari araçla bir otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.



Çankırı Yapraklı yolu cezaevi kavşağında meydana gelen kazada İ.S. kontrolündeki 18 EC 117 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çıkarak 18 DP 382 plakalı İ.D. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Semanur (12), Tuğba (5), Zeynep Seven, Kübra Duymaz ve Döndü Duymaz yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ile hastaneye sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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