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Çankırı'da trafik uygulamaları sürüyor

Türkiye genelinde başlatılan trafik uygulamaları Çankırı’da da sürekli devam ediyor.

Türkiye genelinde başlatılan trafik uygulamaları Çankırı'da da sürekli devam ediyor.


Türkiye geneli 81 ilde yapılan trafik uygulamaları kapsamında emniyet kemeri takmayan, ışık ihlali yapan ve araç sürerken telefonla konuşan sürücülere cezalar yağıyor.


Yapılan uygulamalarda Çankırı merkezde yaklaşık 10 farklı noktada ekipler araçları teker teker kontrol ederek sürücüleri dikkatli bir şekilde seyir etmesi konusunda uyardı. Uygulamada yaklaşık 200 araç sorgulandı, 50 araca ceza yazıldı. Gün içerisinde yazılan cezanın toplam tutarı ise 5 bin 400 lira.

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