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03 Eylül 2018 16:24

Çankırı’da uyuşturucu operasyonu

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde satan, satışa arz eden, kullanan, şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 2 şahısta toplamda 22,75 gr.

Çankırı’da uyuşturucu operasyonu

03 Eylül 2018 16:24

esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, ekiplerin devriye görevini esnasında Buğday Pazarı Mahallesi Çilingir Fevzi Usta Sokak üzerinde bulunan park içerisinde R.Y. isimli şahsın kaba üst aramasında 17.44 gr. Hint keneviri bitkisi (esrar) ele geçirildi. Ekipler tarafından R.Y. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli tahkikat yapıldı.


Buğday Pazarı Mahallesi’nde meydana gelen kavga olayı şüphelisi E.Y. isimli şahıstan gazete kağıdına sarılı vaziyette 5,31 gr. Hint keneviri bitkisi (esrar) maddesi ele geçirildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce E.Y. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli tahkikat yapıldı.




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