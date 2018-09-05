Çankırı’da uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda şahısların üzerinden yasaklı maddeler ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde satan, satışa arz eden, kullanan, şahıslara yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde;

01 Eylül günü saat 22.00-23.00 saatleri arasında Mimar Sinan Mahallesi Pirinçciler Sokak üzeri ve Muhlis Tepesi mevkisinde Asayiş Şube Müdürlüğü destekli yapılan sokak uygulamasında; S.C. isimli şahıstan beyaz kağıda fişeklenmiş şekilde toplam daralı ağırlığı 0,85 gr, O.Ç. isimli şahıstan beyaz kağıda fişeklenmiş şekilde toplam daralı ağırlığı 0,67 gr skunk maddesi ele geçirildi.

Haklarında TCK uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan, Y.K. isimli şahıstan 1 adet kelebek olarak tabir edilen kesici alet, Y.S. isimli şahıstan 1 adet ustura olarak tabir edilen kesici alet ve 1 adet muşta ele geçirildi. Haklarında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna muhalefet suçundan, S.S. isimli şahsın GBT sorgusunda "Nafaka Hükümlerine Uymamak" suçundan aranması olduğu tespit edilen şahıslar hakkında işlem yapıldı.

03 Eylül günü şube müdürlüğümüz ekiplerince saat 00.30 sıralarında Buğday Pazarı Mahallesi’nde O.Ş. isimli şahıstan 1,3 gr Sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Hakkında TCK 191 kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.