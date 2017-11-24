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24 Kasım 2017 18:18

Çankırı’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Çankırı’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Çankırı’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

24 Kasım 2017 18:18


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Çankırı ve Kızılırmak ilçesinde yapılan operasyonda A.K. isimli şahıs üzerinde 59,55 gram esrarla yakalandı.


Operasyonun devamında Kızılırmak ilçesinde ikametlerde yapılan aramalarda M.Y. isimli şahsın ikametinde 67,71 gram esrar maddesi, 3 ayrı jelatinde 3,30 gram Hint keneviri tohumu, 195 adet şeffaf kilitli poşet, 1 adet esrar maddesi içmek için aparat ele geçirildi.


Şüpheliler A.K. ve M.Y. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslar çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan tutuklanarak Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.




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