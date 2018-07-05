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05 Temmuz 2018 16:55

Çankırı’da yağmur sularına önlem

Çankırı Belediyesi, 25 Haziran’da yaşanan yoğun yağışın ardından ortaya çıkan mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması için Belediye Başkanı Hüseyin Boz’un talimatı ile acil eylem planını harekete geçirdi.

Çankırı’da yağmur sularına önlem

05 Temmuz 2018 16:55


Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, 2018 yatırım programında yer alan ve acil olmayan çalışmaları durdurarak sel baskınlarına karşı önlem alabilmek için sorunlu bölgeleri tespit ederek çalışmalara başladı. Ekipler, çalışmaların ilk etabında Çankırı Kalesi altında bulunan derelerden gelen yağmur sularının rüsubatı sürüklememesi için DSİ tarafından yapılan rüsubat tutucuların temizlenerek rüsubatların Atatürk Bulvarı’na inmesini engelleyecek çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında ayrıca, belediye önünden Atatürk Bulvarı’na inen yağmur sularının engellenmesi için de alternatif ızgara çalışmaları yürütülüyor.


Belediye Başkanı Hüseyin Boz, yoğun yağışlar ve şiddetli yağış rejimlerinin olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile acilen başlattıkları çalışmaların önümüzdeki günlerde Fuar Yolu sonundaki, İtfaiye önündeki, Bahçelievler Kız Kur’an Kursu ile Esentepe Köprüsü civarındaki yağmur sularının azaltılması için çalışmaların hızla başlatılacağını kaydetti. Başkan Boz, vatandaşları da uyararak bina sahası sularının ve çatı oluklarının kanalizasyona verilmemesini özellikle rica ettiklerini belirtti. Boz, bu konuda yapılan yanlışlıkların şehrin belirli noktalarında su baskınlarının oluşmasına ve özellikle mal kaybının yaşanmasına sebebiyet verdiğini söyledi.




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