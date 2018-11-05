Çankırı'da yaklaşık 200 ton kaçak kömür ele geçirildi

Kaçak kömürlere el koyan zabıta ekipleri, konuyla ilgili tahkikatın başlatıldığını bildirdi.

Şehrin muhtelif alanlarında denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar sonucunda düzenlediği baskınla yaklaşık 200 ton kaçak kömür ele geçirdi. Tekirdağ'dan getirilen, Yapraklı yolu Yediemin Otoparkı bitişiğinde ve Deveyolu Bahçeler bölgesinde stoklanmış olarak bulunan standart dışı kömür torbalarına satışa sunulmadan el konuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, “İlimiz Mahalli Çevre Kurulu kararı gereği hava kirliliğini önlemek amacı ile alınmış olan karar doğrultusunda standart dışı olan kömürlerin satışı ve yakılması yasaklanmıştı. Zabıta ekiplerimizin takibi neticesinde satışa izin verilen nitelikleri taşımayan yaklaşık 200 ton kömür ele geçirildi. Vatandaşlarımız için sağlıklı, kaliteli ve temiz bir hava platformu oluşturmak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak için ekiplerimiz ile birlikte gece-gündüz gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı davranarak gördükleri aksaklıkları bizlere bildirmelerini önemle rica ediyoruz" dedi.