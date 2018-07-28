Çankırı’da yaralanan polis Ankara’ya sevk edildi

Kazada 1 polis şehit oldu, bir polis ağır yaralandı. Yaralı polis, ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kurşunlu ilçesinden hastaneye giden Satılmış Ağaoğlu yönetimindeki 18 KZ 841 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle, kaldırımda oturmakta olan polislere çarptı. Kazada Çankırılı olduğu öğrenilen Harun Şahin (20) olay yerinde şehit oldu. Olaya şahit olan meslektaşları gözyaşlarını tutamadı. Kazada 27 yaşındaki polis memuru Mehmet Akif Yıldırım ise ağır yaralandı.

Olay yerine gelen çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekipleri şehidi ve yaralıyı Çankırı Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı polis memuruna yapılan müdahalelerden sonra Çankırı Valiliği önüne götürülerek burada TBMM Başkanı Binali Yıldırım’la görüştü. Görüşme sonrasında yaralı polis helikopter ambulansla Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisine (GATA) sevk edildi.