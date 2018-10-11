Çankırı'da yasa dışı satışı olan maddelere yönelik denetim yapıldı

Çankırı'da yasa dışı satışı yapılan tütün ve tütün mamullerine yönelik denetim yapıldı.

Kaçak sigara, kıyılmış tütün, makaron, puro, pipo tütünü, elektronik sigara ve likidi gibi tütün ve tütün mamullerinin yasa dışı satışının engellenmesine yönelik Çankırı KOM Şube Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenlik için yapılan sokak çalışmaları doğrultusunda, il merkezinde tütün ve tütün ürünleri satışı ile faaliyet gösteren Ö. Ticaret isimli iş yeri yetkilisi H.E. isimli şahsın aracında 9 Ekim günü yapılan kontrollerde; muhtelif markalara ait 33 karton içerisinde ve her karton içerisinde 10 adet olmak üzere (33x10) kilitli şeffaf poşete 20'lik dal halinde toplamda 6 bin 600 dal içi tütünle doldurulmuş makaron, toplamda 30 adet şeffaf poşete konulmuş vaziyette ve farklı ağırlıkta 4 bin 670 kg kıyılmış tütün, tütün mamullerini toptan dağıtıcı ve satış belgesi olmadığından dolayı bandrollü 35 adet muhtelif markalarda boş makaron, 2 adet 2005 marka bandrollü 1000 gramlık kapalı kilitli logolu tütün,1 adet express marka bandrollü 1000 gramlık kapalı kilitli logolu tütün ele geçirildi.

Elde edilen malzemeler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun Kanun'a muhalefet suçundan da idari işlem başlatıldı.