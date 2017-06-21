Çankırılı gençler sahurda buluştu

AK Parti Çankırı Gençlik Kolları Başkanı Koray Erdoğan düzenlenen sahur programında yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, gençlerin toplumlar için çok değerli olduğuna değindi. Erdoğan, “AK Parti Gençlik Kolları olarak biz gençler için buradayız. Amacımız, milli değerlerimize sahip çıkan her düşünce ve fikirdeki genç kardeşlerimizle bir arada yaşayabilmek. Bu uğurda genç kardeşlerimizin önüne bütün imkânlarımızı istisnasız sunuyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Birlik ve beraberliğimiz bu sahur gibi her zaman daim olsun” dedi.

Erdoğan konuşmasının sonunda tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik etti.

Programda konuşan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çankırı İl Temsilcisi Özkan Öcal da gençlerin önemine değinerek, “Bu gençlik 15 Temmuz’da, rengi ve fikri fark etmeksizin her kesimiyle meydana inerek, bütün ideolojileri göz ardı edip vatanı için tankların önüne yatan bir gençlik. Bu ruhu korumak ve vatanı için canını hiçe sayan gençlerle bir arada olmak tek gayemiz. Bu düşüncelerle bizi bu sahur programında buluşturanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sahur programına ayrıca, Genç İHH, Genç Memur-Sen, Genç Önder, Beşir Derneği ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanlığı katıldı.