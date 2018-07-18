Çankırılıların darbe karşıtı hisleri hatıra defterlerinde

Başkan Boz, 15 Temmuz Hatıra Defterlerinde yazılan samimi duyguların Çankırı Belediyesi arşivinde saklanarak tarihe not olarak düşüleceğini kaydetti.

15 Temmuz’daki darbe girişiminin 2. yıl dönümünde Çankırı Milli İrade Meydanı’nda demokrasi nöbeti tutan vatandaşlar, hatıra defterlerine o geceye ait hislerini yazdı. Çankırı Belediyesince oluşturulan standa gelen yüzlerce vatandaş, darbe karşıtı duygularını kaleme alırken vatan ve bayrak sevgisini de en güzel kelimeler ile dile getirdi. Darbeye karşı darbe yapan Türk milletinin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Boz, vatansever hemşehrileri ile ne kadar övünseler az olduğunu söyleyerek binlerce Çankırılının 15 Temmuz’un ikinci senesinde vatan nöbeti tutarak demokrasiye destek verdiklerini ve şehitlerin anısına yakışır bir tavır sergilediklerini belirtti. Boz, 15 Temmuz Hatıra Defterlerinde yazılan samimi duyguların Çankırı Belediyesi arşivinde saklanarak tarihe not olarak düşüleceğini kaydetti. Boz, "Hislerini yazarak yüreklerindeki gazeli ve vatan aşkını kalem ile dillendiren vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi. Hatıra defterlerine yazılan yazılarda vatan sevgisinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gösterilen ilgi ve destek de yer aldı.