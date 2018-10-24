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Çankırı'nın köprülerine ışıklı dokunuş

Çankırı Belediyesi, kent estetiği çalışmaları kapsamında şehir içi geçiş güzergâhında bulunan köprüleri ışıklandırdı.


Destek Hizmetleri Müdürlüğü Elektrik İşleri Amirliği lise kavşağı, istasyon, dedeler, Esentepe ve Hastane Köprülerinin gece görüntüsünü ışıl ışıl bir hale getirdi.


Çankırı Belediyesi, şehrin köprülerini dekoratif aydınlatma ile süsledi. Şehrin cadde ve sokaklarının aydınlatılmasının şehir plancılığının önemli bir parçası olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Boz, beyaz ve sarı leon ışıklar kullanarak Çankırı'daki köprüleri dekoratif bir şekilde aydınlattıklarını belirtti. Boz, aydınlatma hizmetinde enerji tasarruflu lambaların kullanıldığını da kaydetti.

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