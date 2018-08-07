Çankırı’nın yöresel yemeklerini tanıttılar

Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali’nde tuzda hindi ve piliç ücretsiz ikram ederek kaya tuzunun başkenti Çankırı’yı temsil eden Çankırı Pastacılar ve Aşçılar Derneği, ünlü gurmelerden tam not aldı. Çankırı kaya tuzunun içinde pişen hindi ve tavuklar aşçılar diyarına damga vurdu.

Aşçılar diyarı Bolu’nun Mengen ilçesinde bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali’nde Çankırı Pastacılar ve Aşçılar Derneği (ÇANPADER) tuzda hindi ve tavukla damakların pasını aldı. İki günlük festivalde 500 porsiyon tuzda hindi ve tavuğu ücretsiz ikram eden Çankırılı aşçılar, aşçılığın başkenti Mengenlilerden ve yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce konuklardan tam not aldı.

Çankırılı aşçılar, ÇANPADER Başkan Yardımcısı Saim Özay liderliğinde 20 kişilik kafile halinde Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali’nde gövde gösterisi yaptı. Özay, "Çankırı mutfağını geniş yelpazede tanıtmak bizleri gururlandırdı Çankırılı meslektaşlarımla aşçılığın gelişimi için çok önemli bir yere sahip olan Mengen’de kaya tuzunun başkenti Çankırı’mızı layığı ile temsil ettiğimize inanıyorum bizlere gönül verip bizleri bu yolda yalnız bırakmayan dernek üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Çankırılı aşçılar, Chef Aşçı Nejdet Alıcı önderliğinde hazırladıkları 500 porsiyon tuzda hindi ve tavuğu festivale akın eden yerli ve yabancı turistlere ücretsiz dağıttı. Bolu Vali Yardımcısı Hakkı Loğoğlu, Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın ve Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut da Çanpader standını ziyaret edip, Çankırı’ya özgü lezzeti tadarak, beğenilerini ifade etti.

ÇANPADER Başkanı Eyüp Ölmez, yaptığı açıklamada Mengen’de Çankırı’yı en iyi şekilde temsil etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtip, festivale katılmalarına destek veren herkese teşekkür etti. Ölmez, "Çankırı yiyecek içecek sektörü ve turizmini tanıtmak ve çok daha iyi yerlere gelmesi için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.