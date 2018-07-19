Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 17:47

Çankırı’ya 2018 yılında 474 milyon TL ödenek

2018 yılı üçüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Valilik Birlik Salonu’nda yapıldı.

Çankırı’ya 2018 yılında 474 milyon TL ödenek

19 Temmuz 2018 17:47

Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının bölge müdürleri, ilçe belediye başkanları, daire amirleri ile kurum yetkilileri katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, "2018 Yılı Yatırım programında toplam proje 675, biten 172, devam eden 310, başlanmayan 132, proje tutarı 3 milyar 822 milyon TL, önceki yıllar harcaması 1 milyar 244 milyon TL, 2018 yılı ödeneği 474 milyon 53 bin TL, dönem sonuna kadar yapılan harcama 178 milyon 863 bin TL’dir." dedi. Yatırım programında yer alan projeler temelde ilimizin sosyo-ekonomik göstergelerini ve kamu hizmetlerini iyileştirici niteliktedir. Devletimizin tahsis etmiş olduğu ödeneklerin yerinde ve zamanında kullanılması için yıl içerisinde her düzeydeki personel görevini özenle ve gayretle yerine getirecektir" dedi.


Vali Yardımcısı Aslaner’in konuşmasının ardından yatırımlara ilişkin değerlendirmeler ve bölge müdürlerinin sunumlarıyla toplantı sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANKIRI HABERLERİ
ÇANKIRI HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç