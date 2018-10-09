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Çankırı'yı korkutan yangın

Eski Çankırı Devlet Hastanesi kantini çıkan yangında alevlere teslim oldu.


Yangın, Aksu Mahallesi Hastane Sokak üzerinde bulunan eski Devlet Hastanesinin atıl durumdaki kantininde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve emniyet ekipleri geldi. Emniyet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri tarafından yangının fazla büyümemesi için söndürme çalışmalarına başlandı. İtfaiye ekipleri tarafından yıkılarak soğutma çalışmaları yapıldı. Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangında herhangi bir can kaybı bulunmazken atıl durumda bulunan hastane kantini kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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