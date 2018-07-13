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13 Temmuz 2018 16:20

Çerkeş’te asfaltlama çalışmaları sürüyor

Çerkeş ilçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor.

Çerkeş’te asfaltlama çalışmaları sürüyor

13 Temmuz 2018 16:20

Çarşı merkezi Hükümet Caddesi’nde başlayan sıcak asfalt çalışmalarına Eski Tuz Pazarı Caddesi, Kale Önü Caddesi, Şehit Şaban Üke Caddesi ve İnönü Caddesi’nde zemin düzeltmeleri yapılarak hız kesmeden devam edildi.


Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı yaptığı açıklamada, "Sıcak asfalt çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Halkımıza layık olmak onların yaşamlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimiz için birçok alanda hizmet ürettik ve üretmeye de devam edeceğiz. 2014 yılında göreve geldiğimizde verdiğimiz sözlerin yanı sıra taahhüt etmediğimiz birçok hizmeti ilçemize kazandırarak yaşanılabilir bir Çerkeş olma yolunda hizmet üretmeye gayret gösteriyoruz" dedi.




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